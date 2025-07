Concerto à luz de velas que reúne clássicos do rock chega a Cotia neste domingo (3)

Formado por músicos da Orquestra do Estado de SP, o Starlight Concerts conta com o palco iluminado por velas, criando uma atmosfera mágica e intimista; saiba como adquirir os ingressos

Foto: Divulgação

O Starlight Concert chega a Cotia no próximo 3 de agosto (domingo), trazendo interpretações emocionantes de grandes clássicos do rock, em um espetáculo à luz de velas no Teatro Desafio.





Clique aqui para saber mais e adquirir os ingressos para o evento. para saber mais e adquirir os ingressos para o evento.

Formado por músicos da Orquestra do Estado de São Paulo, o projeto Starlight Concerts conta com o palco iluminado por centenas de velas, criando uma atmosfera mágica e intimista.O projeto nasceu do desejo de democratizar a música clássica, tornando-a acessível e atraente para uma audiência diversificada. Com um repertório que combina clássicos atemporais e arranjos inovadores, o Starlight Concerts “evoca nostalgia e sentimentos, oferecendo uma jornada emocional e contemplativa para cada membro da audiência”.Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 140 e podem ser adquiridos pelo site www.ingressodigital.com. A classificação é livre.O Teatro Desafio está localizado na rua Esmeralda, 21 - Jardim Nomura, Cotia.