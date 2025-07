Grande SP tem alerta de risco de incêndio pela primeira vez no ano

Mapas elaborados pela Defesa Civil do estado de São Paulo apontaram que, pela primeira vez neste ano, a capital e os municípios da Região Metropolitana entrarão em estado de alerta para risco de incêndio nesta quarta-feira (16). O aviso é válido até quinta (17).Nesta terça (15), a cidade de São Paulo registrou o segundo menor índice de umidade no Brasil, com 23%, ficando atrás somente de Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, com 21%, segundo a Climatempo.A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que a umidade relativa do ar ideal para o corpo humano varia entre 40% e 70%. Níveis abaixo de 30% já são considerados um alerta para a saúde, podendo causar desconforto e problemas respiratórios.