Educadores lançam podcast com 'vozes que fazem a diferença em Cotia'; ASSISTA

1º episódio do programa Além das Páginas traz uma entrevista exclusiva com o escritor e jornalista Neto Rossi, do Cotia e Cia; confira

Os educadores Ariel Leandro e João Vianei lançaram, no sábado (5), o podcast ‘Além das Páginas’ na internet. Os episódios podem ser assistidos na íntegra pelo Youtube e também acompanhado pelo Spotify.







A proposta do podcast é abrir espaço para conversas potentes com pessoas do território — educadores, artistas, lideranças comunitárias e agentes culturais — que compartilham suas trajetórias, desafios e ações que impactam positivamente a comunidade.Os episódios abordam temas como acesso à educação, retorno aos estudos, cultura periférica, juventude, políticas públicas e muito mais., afirma Ariel Leandro.O programa traz, em seu lançamento, um bate papo com o jornalista do Cotia e Cia, Neto Rossi, que além de profissional de comunicação, é também arte-educador e escritor.Confira abaixo: