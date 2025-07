Cotia Rodeio Fest fará ação de adesivaço com distribuição de ingressos gratuitos

De acordo com os organizadores, o objetivo da campanha é promover o evento e fortalecer o engajamento com o público local

Na próxima sexta-feira, dia 19 de julho a organização do Cotia Rodeio Fest vai realizar um “Adesivaço” promocional que dará ingressos VIP FrontStage para os participantes.

A ação acontecerá na Estrada de Caucaia do Alto, nº 20, (próximo ao Posto Ipiranga, km 39), e será aberta ao público. Para participar, os interessados devem comparecer ao local e colar no carro um adesivo oficial do evento. Com isso, ganham automaticamente dois ingressos VIP, válidos para dias diferentes da programação.

Os organizadores orientam que os participantes cheguem cedo, já que os adesivos e os ingressos são limitados. Mais informações estão disponíveis no perfil oficial do evento no Instagram: @cotiarodeiofest.

O rodeio em Cotia acontece em dois finais de semana: 22 e 23 de agosto e 29 e 30 de agosto.Dia 22 - Gusttavo Lima / Open FarraDia 23 - Simone Mendes / Dj Bruno MartiniDia 29 - Natanzinho Lima / Gustavo MiotoDia 30 - Ana Castela / Os caras do arrocha / Zé Neto e CristianoOs ingressos custam entre R$120 e R$390, dependendo do setor escolhido.Front Stage (frente do palco); camarote intense (camarote suspenso ao lado do palco); camarote imperial (com open food e open choop) - CONFIRA AQUI OS DETALHES DO VALOR DE CADA TIPO DE INGRESSO). O ingresso gratuito, conforme já havia sido anunciado , é para pista e arquibancada. Os detalhes de como será a retirada do ingresso ainda não foram divulgados.De acordo com a MP Promoções, o rodeio será realizado no Aeródromo Nascimento, na Estrada Caucaia do Alto. O local, de acordo com a empresa, tem “muito mais conforto e melhor acessibilidade”.Nos últimos anos as festas do peão foram realizadas no estádio Euclides de Almeida.