Atletas de Cotia conquistam 17 medalhas e garantem 7º lugar geral na 11ª Copa Conchas de Karatê

Cidade foi representada pela Associação Kiritsu Dojo Karate-Do Shorin-ryu

Foto: Divulgação

No último sábado, dia 20 de julho, a equipe de karatê de Cotia representou o município na 11ª edição da Copa Conchas de Karatê, evento que reuniu atletas de diversas cidades.

A competição foi realizada na cidade de Conchas (SP) e contou com a participação de centenas de competidores de diferentes faixas etárias e categorias.A cidade de Cotia foi representada pela Associação Kiritsu Dojo Karate-Do Shorin-ryu. A equipe foi liderada pelo Sensei João Henrique, conquistando 17 medalhas no total:* Kevin Mendes (luta sub 10 até 3° kyu);* Helid Oliveira (kata e luta master 7° a 5° kyu);* Fernando Martins(kata e luta master 7° a 5° kyu);* Helid Oliveira (kata master 7° a 5° kyu);* Fabíola Souza (luta master 7° a 5° kyu);* Isabela Maria (luta sub 14 7° a 5° kyu);* João Henrique (luta sênior 2° kyu acima).* Helid de Oliveira (luta sênior 7° a 5° kyu);* Fabíola Souza (kata sênior 7° a 5° kyu) e (luta sênior 7° a 5° kyu);* Kevin Mandes (Kata sub 10 até 3° kyu);* Maria Luisa (kata sub 14 7° a 5° kyu);* Isabela Maria (kata sub 14 7° a 5° kyu);* Fernando Martins (luta senior 7° a 5° kyu).* Guilherme Rafael (kata e luta sub 8 festival).Com esses resultados, Cotia garantiu o 7º lugar geral entre 29 academias. Foi a melhor classificação em campeonatos oficiais da academia.