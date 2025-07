Governo destina R$ 36 milhões para reforço na Saúde na Grande SP; veja quanto Cotia recebeu

Segundo o governo de SP, medida fortalece as ações de saúde pública e contribui para a melhoria dos serviços prestados à população

Foto: Governo de SP





Nesta terça-feira (22), o Governo de São Paulo antecipou o repasse de mais de R$ 36,2 milhões do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal) para a Grande São Paulo. Previsto inicialmente para setembro, o pagamento foi adiantado “visando fortalecer as ações voltadas à atenção básica”.



Veja valores destinados a cada cidade da região:



Município Valor Arujá R$ 231.132,50 Barueri R$ 699.260,00 Biritiba-Mirim R$ 166.325,00 Caieiras R$ 260.110,00 Cajamar R$ 197.585,00 Carapicuíba R$ 1.689.062,50 Cotia R$ 644.705,00 Diadema R$ 1.073.875,00 Embu Das Artes R$ 698.160,00 Embu-Guaçu R$ 352.010,00 Ferraz De Vasconcelos R$ 993.305,00 Francisco Morato R$ 896.860,00 Franco Da Rocha R$ 792.190,00 Guararema R$ 76.162,50 Guarulhos R$ 3.511.735,00 Itapecerica Da Serra R$ 448.935,00 Itapevi R$ 610.327,50 Itaquaquecetuba R$ 1.579.508,33 Jandira R$ 319.335,00 Juquitiba R$ 185.756,67 Mairiporã R$ 518.225,00 Mauá R$ 1.204.312,50 Mogi Das Cruzes R$ 1.138.967,50 Osasco R$ 1.753.570,00 Pirapora Do Bom Jesus R$ 113.475,83 Poá R$ 496.754,17 Ribeirão Pires R$ 313.095,00 Rio Grande Da Serra R$ 216.704,17 Salesópolis R$ 86.815,00 Santa Isabel R$ 292.645,00 Santana De Parnaíba R$ 362.682,50 Santo André R$ 1.809.722,50 São Bernardo Do Campo R$ 2.124.685,00 São Caetano Do Sul R$ 406.907,50 São Lourenço Da Serra R$ 80.635,00 São Paulo R$ 8.264.248,00 Suzano R$ 758.492,50 Taboão Da Serra R$ 743.820,00 Vargem Grande Paulista R$ 135.787,50

, destaca Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde.Os recursos financeiros foram transferidos pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) aos municípios na modalidade “fundo a fundo”, destinada à cobertura das ações e serviços de saúde implementados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, cujos valores da primeira parcela do componente fixo são apresentados na tabela de pagamento da antecipação do programa.De acordo com o governo paulista, a cidade de Cotia recebeu R$ 644,7 mil. Na região, Osasco e Carapicuíba foram os municípios que receberam o valor mais alto, R$1,7 milhão e R$ 1,6 milhão, respectivamente (veja tabela completa no final da reportagem).Em janeiro deste ano, o Governo de São Paulo já destinou cerca de R$ 228 milhões do IGM SUS Paulista às prefeituras, para promover ações de prevenção e promoção de saúde pública dos 645 municípios, com resultados mensurados por meio de indicadores de performance, dentre eles combate as arboviroses, cobertura vacinal, mortalidade infantil e cobertura de pré-natal.O IGM SUS Paulista é um programa de incentivo criado pela gestão Tarcísio de Freitas para elevar os repasses estaduais aos municípios para serviços públicos de saúde com o compromisso de as prefeituras cumprirem indicadores assistenciais importantes, como cobertura vacinal, prevenção da mortalidade infantil, controle de câncer de colo de útero, pré-natal, controle de hipertensão e diabetes, além de controle de arboviroses urbanas.Impulsionado pelo projeto de regionalização da Saúde no Estado, o IGM SUS Paulista também eleva os repasses estaduais para a saúde dos municípios paulistas em relação aos anos anteriores, passando de R$ 4 per capita para valores que vão de R$ 15 a R$ 40, e otimiza a atenção básica ao dar maior suporte financeiro para as regiões se estruturarem e organizarem suas demandas.