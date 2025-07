Central Park comemora 1 ano de operação e divulga programação para toda família

Comemoração acontece nesta sexta-feira (25)

Foto: Divulgação

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, completa, nesta sexta-feira (25), 1 ano de operação. A data será comemorada com o público com uma programação voltada à família.

A celebração se mistura à programação de férias com teatro infantil de “A Bela e a Fera”, às 16h. Além disso, haverá entrega de balões personalizados, distribuição de pipoca, algodão-doce, brigadeiro e uma Parada de Aniversário, com apresentação de banda para animar a data.Inaugurado em 25 de julho de 2024, não faltaram novidades ao público, com a vinda de operações que ampliaram o mix de opções. Em junho, o Boliche Club foi inaugurado com seis pistas e tecnologia de ponta. O shopping está em fase de crescimento e pronto para receber novas lojas. A cidade de Vargem Grande Paulista ganhará, em breve, um cinema com 800 lugares. O Grupo Cine oferecerá salas que unem tecnologia, conforto e emoção.🗓 Data: 25 de julho de 2025⏰ Horário: A partir das 16h🎭 🎵 🎈 🧁: Entrega de balões personalizados, distribuição de pipoca e doces, Parada de Aniversário com banda e apresentação de teatro com “A Bela e a Fera”