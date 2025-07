CDHU demite servidor público acusado de ataques a ônibus na Grande SP

Edson Aparecido Campolongo foi preso nesta semana; ele foi identificado em pelo menos 18 ataques na região metropolitana e um ataque na capital paulista

Foto: SSP

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) anunciaram nesta quinta-feira (24) que demitiram o servidor público Edson Aparecido Campolongo, que foi preso por participar de ataques à ônibus na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo reportagem do G1, assim que teve conhecimento da prisão do colaborador, o secretário Marcelo Branco enviou ofício à CDHU pedindo que as devidas providências fossem tomadas.Edson foi identificado em pelo menos 18 ataques na região metropolitana e um ataque na capital paulista.De acordo com o secretário-executivo da Secretaria da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, imagens do carro dele foram captadas por câmeras de segurança em 19 casos.Em diligências a endereços ligados a Edson, foi encontrado um estilingue e esferas de metal.A Polícia Civil acrescentou que foram coletados elementos que indicam que as ações teriam sido planejadas há alguns meses.Em seu depoimento à polícia, o servidor público disse que a motivação para os ataques seria "consertar o Brasil". Mas os investigadores não acreditam nesse argumento e buscam outros responsáveis, ou quem pode estar por trás dos atentados aos ônibus.O irmão do suspeito também é investigado, por dar suporte nas depredações.Segundo o delegado Ronaldo Sayeg, diretor do departamento de investigação, já foi pedido à Justiça a prisão preventiva dos dois. Os irmãos poderão responder por dano qualificado e atentado contra a segurança de transporte público.Desde o dia primeiro de junho, são contabilizados 813 ataques a coletivos, em 27 cidades e na capital paulista.