Casa do Celular inaugura unidade em shopping de Cotia

Foto: Divulgação

A Casa do Celular, uma das maiores redes de franquias especializadas em celulares, smartphones e tablets no Brasil, inaugurou sua nova unidade no Shopping Granja Vianna, em Cotia.

Localizada no Piso L2, a nova loja marca a chegada da rede a mais um importante centro de consumo da região, com foco em atendimento e condições acessíveis ao público que frequenta o shopping., afirma Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.A Casa do Celular no Shopping Granja Vianna funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.