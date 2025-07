Fiscalização aplica R$ 104 mil em multas ambientais em Cotia

A ação teve como foco o combate a loteamentos clandestinos e a repressão a práticas lesivas ao meio ambiente. Os alvos estavam localizados na Estrada do Caputera e Estrada do Tanabe, previamente identificados com base em planejamento estratégico e análise de imagens de satélite.



Durante a operação, foram lavrados seis Autos de Infração Ambiental (AIA), dois Boletins de Ocorrência Ambiental (BOPAmb) e um Termo de Vistoria Ambiental (TVA). Entre as irregularidades constatadas, destacam-se o descumprimento de embargo administrativo e o corte de árvores da espécie Araucaria angustifolia, listada como ameaçada de extinção no Estado de São Paulo.



As penalidades aplicadas totalizam R$ 104.000,00, valor que reflete a gravidade das infrações e a atuação firme dos órgãos envolvidos, em conformidade com a Resolução SIMA nº 39/2020.



A fiscalização em áreas de manancial é fundamental para conter danos ambientais, preservar a biodiversidade e garantir a segurança hídrica da região metropolitana, além de prevenir ocupações irregulares e proteger o Bioma Mata Atlântica.

Uma operação conjunta do Grupo de Fiscalização Integrada (GFI) da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga – Sudoeste resultou, na última quinta-feira (11), na aplicação de R$ 104 mil em multas ambientais no município de Cotia.