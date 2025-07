Assaí promove mutirão de emprego para vagas em Cotia e outras unidades da Grande SP

Oportunidades são para diferentes áreas operacionais; mutirão acontece na semana que vem; saiba mais

Foto: Reprodução

O Assaí Atacadista realiza, nos dias 14 e 15 de julho, um mutirão com mais de 150 oportunidades de emprego para atuação em cinco lojas da Grande São Paulo: Itapevi, Raposo Tavares, Franco da Rocha, Cotia e Jandira.

As oportunidades são para diferentes áreas operacionais e todas as posições são elegíveis a pessoas com deficiência.Na segunda-feira, 14, a ação acontece nas lojas de Itapevi (Rod. Eng. Renê Benedito da Silva, 977, São João), com mais de 40 vagas, e Raposo Tavares (Av. Mal. Fiuza de Castro, 1, Jardim Pinheiros), com mais de 30 vagas. O horário de atendimento será das 9h às 12h e das 14h às 17h.Já terça-feira, 15, o mutirão será realizado nas unidades de Franco da Rocha (Rod. Pref. Luiz Salomão Chama, s/n, Vila Ramos), com 40 vagas; Cotia (R. Prof. José Barreto, 1.635, Jardim Dinorah), com 20 vagas; e Jandira (Av. Alziro Soares, 20, Núcleo Micro Industrial Pres. Wilson), com 25 vagas disponíveis. O horário de atendimento também será das 9h às 12h e das 14h às 17h.Os candidatos interessados devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e apresentar documento com foto, CPF, telefone e e-mail atualizados. Também é possível se inscrever antecipadamente no processo seletivo pelo site ou pelo WhatsApp de cada loja:Itapevi: (11) 93389-2852Raposo Tavares: (11) 91599-1521Franco da Rocha: (11) 91073-0268Cotia: (11) 96482-0577Jandira: (11) 91072-9519O Assaí oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado, além de investir continuamente no desenvolvimento profissional dos seus colaboradores, com planos estruturados de carreira e oportunidades reais de crescimento em todo o país.