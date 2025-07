Arraial em shopping da região recebe shows de Tuta Guedes e Banda Djavú

Evento com entrada gratuita terá ainda comidas típicas, parque de diversões e fogueira cenográfica

Foto: DIvulgação / Central Park

O Arraial do Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, terá o segundo final de semana com grandes shows, parque de diversão, quadrilhas e comidas típicas.



Cantora Tuta Guedes. Foto: Divulgação





Serviço: Arraial do Shopping Central Park

🗓 Datas: 25, 26, 27 de julho



📍 Local: Estacionamento

⏰ Horário: 12h às 22h

🎤 Shows:

25/7: Banda Djavú - Abertura Marciano (a partir das 16h)

26/7: Tuta Guedes (a partir das 15h)

27/7: Reginaldo Sama - Abertura Grupo Mulheres que Dançam (a partir das 12h) No domingo, dia 27, a festa se encerra com show com Reginaldo Sama, cantor e coreógrafo que foi bicampeão da Dança dos Famosos.

O evento será no estacionamento externo, com entrada gratuita, nos dias 25, 26 e 27 de julho, das 12h às 22h.O espaço está decorado para receber o público no clima tradicional das festas desta época, com fogueira cenográfica, bandeirinhas, entre outros itens.O parque de diversões é completo, com brinquedos como La Bamba, Crazy Dance, Barco Viking, entre outras opções.Na sexta-feira, dia 25 de julho, o evento recebe a apresentação da Banda Djavú, de sucesso nacional com músicas de arrocha e eletrônica. Neste dia, o cantor Marciano faz a abertura.No sábado, dia 26, é a vez da cantora Tuta Guedes subir ao palco, em verdadeira explosão de ritmo e energia para pôr o público para dançar.