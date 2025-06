Welington Formiga sanciona lei que proíbe venda de cobre sem origem comprovada

Empresas que insistirem na comercialização do material podem ter o alvará de funcionamento cassado. Sanção foi publicada nesta quarta-feira (18)

Foto: Polícia Civil

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), sancionou uma lei que proíbe a venda de cobre na cidade sem a comprovação da origem do produto. A iniciativa busca coibir o furto do metal em comércios e residências.

Apreensão do material comercializado;

Aplicação de multa definida pelo Poder Executivo;

Cassação do alvará de funcionamento, em caso de reincidência.

, mas a sanção foi publicada no Sistema de Leis do município nesta quarta-feira (18). O texto é de autoria do vereador Celso Itiki (PSD).Quem descumprir a nova lei e vender cobre queimado sem comprovar a origem do material fica sujeito a três possíveis punições:A punição vale tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. O metal apreendido ficará a disposição da prefeitura.O cobre queimado é utilizado em tubulações e fios. Ele tem até 96% de pureza de cobre, e uma pequena proporção de estanho, zinco e outros resíduos.