Corpus Christi: Veja melhores e piores horários para pegar estradas da região neste feriado

Sistema Raposo Castello estima que cerca de 1,6 milhão de veículos circulem pelas rodovias durante o feriado

Sistema Raposo Castello. Foto: Reprodução

A Ecovias Raposo Castello estima que cerca de 1,6 milhão de veículos circulem pelas rodovias durante a operação especial do feriado de Corpus Christi. O período de contagem vai da 0h de quarta-feira (18) até as 23h59 de segunda-feira (23).

A expectativa é que quarta-feira seja o dia com maior fluxo em direção ao Interior, e quinta-feira concentre o maior tráfego no sentido Capital. No total, o dia com maior movimento será a quarta-feira, com previsão de cerca de 328 mil veículos circulando pelos trechos administrados.Na saída do feriado, os melhores horários para viajar na quarta-feira são depois das 20h. Na quinta, o tráfego mais intenso deve ocorrer no início da manhã e entre 17h e 20h.No domingo, o tráfego deve fluir melhor até às 14h, quando deve se tornar mais intenso, voltando a se normalizar a partir das 22h.Para um melhor planejamento da viagem, a Ecovias Raposo Castello recomenda consultar previamente as condições do trecho nas redes sociais e no site da companhia.Conforme determinação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), está proibida a circulação de caminhões e veículos articulados — como carretas, bitrens e similares — no sentido São Paulo da Rodovia Castello Branco, aos domingos e feriados, das 14h à 1h do dia seguinte. A restrição, prevista na Portaria SUP/DER-006 de 2004, visa aumentar a segurança viária. Veículos transportando cargas perecíveis estão liberados, desde que possuam autorização do DER-SP.Além disso, durante o feriado, haverá restrição de circulação de veículos com cargas excedentes entre meio-dia da quarta-feira, 18, e 22h de quinta-feira, 19, e entre 5h de domingo, 22, e 10h de segunda-feira, 23.