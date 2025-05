Câmara de Cotia aprova projeto que proíbe venda de cobre sem origem comprovada

Proposta, que segue agora para sanção ou veto do prefeito Welington Formiga (PDT), busca coibir o furto do metal em comércios e residências

Foto: Polícia Civil





A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão dessa terça-feira (20), o Projeto de Lei nº 68/2025, de autoria do vereador Celso Itiki (PSD), que proíbe a venda de cobre na cidade sem a comprovação da origem do produto.

A proposta, que segue agora para sanção ou veto do prefeito Welington Formiga (PDT), busca coibir o furto do metal em comércios e residências.As penalidades para quem for flagrado com cobre queimado sem a documentação necessária envolvem desde apreensão do material e aplicação de multa até a cassação do alvará de funcionamento em caso de reincidência.Conforme dados do Instituto Conexis Brasil Digital, apenas no ano passado quase 5,5 milhões de metros de cabos de cobre foram furtados e roubados no Brasil, afetando diretamente mais de 7 milhões de pessoas.Em 2024, o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreendeu 88 toneladas do material, número seis vezes maior que em 2023.