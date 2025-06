VÍDEO: Parque em Cotia amanhece com geada após madrugada mais fria do ano

Imagens foram registradas pelo repórter da Band, Lucas Martins; algumas regiões da cidade chegaram a registrar 3ºC nesta manhã

Imagem: Lucas Martins

A primeira onda de frio do inverno deu as caras na região e trouxe uma temperatura mais gelada ainda durante a madrugada desta quarta-feira (25).



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cotia e Cia (@cotiaecia)



A onda de frio que abriu o inverno de 2025 nesta semana deve continuar em Cotia e nas cidades da região metropolitana até, pelo menos, o fim de semana.



O frio permanece na quinta (26), quando as temperaturas voltam a subir durante o dia, mas as noites seguirão geladas na sexta (27) e no sábado (28), que terá mínima de 15°C. A onda de frio que abriu o inverno de 2025 nesta semana deve continuar em Cotia e nas cidades da região metropolitana até, pelo menos, o fim de semana.O frio permanece na quinta (26), quando as temperaturas voltam a subir durante o dia, mas as noites seguirão geladas na sexta (27) e no sábado (28), que terá mínima de 15°C.

Em Cotia, segundo o Climatempo, foi registrada mínima de 6ºC. No entanto, em regiões mais afastadas ou próximas de vegetações, a temperatura registrada foi em torno de 3ºC a 4 ºC.O repórter e apresentador do programa Brasil Urgente, da Band TV, Lucas Martins, registrou nesta manhã a geada no Parque Cemucam. Pelas imagens, é possível ver parte do gramado do parque tomado por camadas de gelo. Veja abaixo: