Com pista iluminada e bar completo, boliche chega ao Central Park nesta semana

Shopping anuncia que local será mais do que um simples espaço para jogar boliche; confira os detalhes da nova atração

Foto: Divulgação

O Shopping Central Park, localizado entre Vargem Grande Paulista e Cotia, inaugura nesta sexta-feira (27) uma atração que garante diversão e entretenimento. O Boliche Club abre sua unidade e promete uma experiência completa para o happy hour.

Neste dia, Vargem Grande Paulista ganhará um novo ponto de encontro para famílias, amigos e grupos de jovens em busca de momentos de lazer. Serão seis pistas de boliche prontas para receber aquele strike. Além disso, o local contará com simuladores, bilhar, games e muita diversão garantida.O Boliche Club ainda conta com um bar completo, com drinks e cervejas, além de diversas opções de petiscos.A unidade será o único boliche de Vargem Grande Paulista e região. A abertura da atração atende uma demanda de diversão e, da pista iluminada ao bar completo, da decoração até a trilha sonora, o local será mais do que um simples espaço para jogar boliche.diz Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.