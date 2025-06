Shopping em Cotia terá posto de vacinação contra a gripe nesta semana

Vacina também está disponível em todas as UBSs da cidade

Foto: Prefeitura de Cotia

Nos dias 27 e 28 de junho de 2025 (sexta-feira e sábado), do meio-dia às 17h, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, montará um posto de vacinação contra a gripe no piso L1 do Shopping Granja Vianna. A vacina estará disponível para pessoas com idade a partir de seis meses que ainda não receberam a dose do imunizante neste ano.

A vacina contra a gripe também está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cotia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, enquanto houver disponibilidade de doses. De acordo com a Secretaria de Saúde, a ação em parceria com o shopping visa ampliar a cobertura vacinal.Tanto no posto volante, quanto nas UBSs, para ser vacinado é preciso apresentar documento oficial com foto, CPF ou cartão do SUS. No caso das crianças, é obrigatório apresentar a caderneta de vacinação.A vacina contra a gripe aumenta a proteção contra o vírus influenza e minimiza os riscos de casos agravados, especialmente entre o público de risco, como: idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças crônicas.