VÍDEO: Após madrugada fria, plantações amanhecem congeladas em Caucaia do Alto

Em Cotia, segundo o Climatempo, foi registrada mínima de 6ºC. No entanto, em regiões mais afastadas ou próximas de vegetações, como é o caso do bairro dos Mendes, a temperatura chegou em torno em torno de 2ºC a 4 ºC.A onda de frio que abriu o inverno de 2025 nesta semana deve continuar em Cotia e nas cidades da região metropolitana até, pelo menos, o fim de semana.O frio permanece na quinta (26), quando as temperaturas voltam a subir durante o dia, mas as noites seguirão geladas na sexta (27) e no sábado (28), que terá mínima de 15°C.