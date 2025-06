Residência em Cotia armazenava quase R$ 100 mil de medicamentos roubados em SP

Dois homens que estavam na casa foram presos; entre os medicamentos roubados, os PMs encontraram 29 caixas de Ozempic

Caso foi registrado no 2º DP de Cotia, na Granja Viana. Foto: Google Street Views

A Polícia Militar (PM) apreendeu, na semana passada, em uma residência localizada no Jardim do Engenho, em Cotia, quase R$ 100 mil de medicamentos roubados.

Segundo a PM, as mercadorias foram roubadas de uma farmácia no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Duas pessoas que estavam na casa foram presas.Os funcionários da drogaria foram rendidos por dois criminosos, enquanto um terceiro permaneceu no carro. A dupla roubou o dinheiro que estava no cofre e mais 94 caixas de medicamentos, entre elas, 29 caixas de Ozempic. O total dos medicamentos roubados foi avaliado em R$ 99,5 mil.Depois da ação, os bandidos fugiram em um veículo HB20.Como as cargas roubadas possuíam sistema de rastreio, a PM conseguiu a localização exata. Isso ocorreu 12 horas após o roubo.Ao se deslocarem até a residência, localizada no Jardim do Engenho, os agentes encontraram, na garagem, as caixas com os medicamentos espalhadas. Dois homens que estavam no local foram presos.Segundo a Polícia Civil do 2º Distrito Policial de Cotia, as investigações terão continuidade visando a identificação dos demais envolvidos no roubo, bem como eventuais outros delitos praticados pelos criminosos.