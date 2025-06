Uber e 99 são multadas em R$ 17 milhões por oferecerem serviço de mototáxi de forma irregular

Segundo o Procon-SP, as plataformas mantiveram a função ativa, enquanto estava em vigor decisão judicial que impedia a oferta do serviço

Imagem: Divulgação

O Procon-SP aplicou multas de R$ 13,7 milhões à Uber do Brasil Tecnologia e de R$ 3,5 milhões à 99 Tecnologia.

As empresas, segundo o órgão, ofereceram transporte de passageiros por motocicleta (mototáxi) sem regulamentação da Prefeitura de São Paulo, mantendo a atividade “mesmo diante da decisão da Justiça que determinava a suspensão do serviço em toda a cidade de São Paulo”., argumenta o Procon.Em maio, as plataformas foram notificadas pelo Procon-SP em razão do problema. Na ocasião, o diretor Executivo do Procon-SP Luiz Orsatti Filho, destacou quedisse, à época.A multa foi aplicada e calculada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor – conforme o porte econômico da empresa e a gravidade da infração.As empresas podem recorrer.