Nova onda de frio derruba temperatura em Cotia com mínima prevista de 10ºC

2ª onda de frio deste inverno deve atuar entre hoje e sexta-feira (4); veja a previsão para esta semana

Foto: Cotia e Cia

Vem aí uma nova onda de frio, a quarta de 2025 e a segunda do inverno que oficialmente teve início no dia 20 de junho.

A quarta onda de frio de 2025 deve atuar entre hoje e sexta-feira (4).Praticamente todo o estado de São Paulo está em alerta de perigo potencial para declínio de temperatura, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (30), com validade até 12h desta terça-feira (1º).De acordo com o portal Climatempo, o deslocamento da frente fria muda a direção dos ventos no estado paulista e provoca o aumento de umidade em áreas do extremo sul e leste paulista.Em Cotia, o céu amanheceu nublado e com garoa nesta segunda, com mínima de 14ºC e máxima de 19ºC. Nesta terça-feira, a temperatura deve cair ainda mais, com os termômetros marcando mínima de 12ºC e máxima de 14ºC.Já na quarta-feira (2), a temperatura deve declinar para 10ºC; a máxima não passa dos 13ºC.Temperatura mínima: 14°CTemperatura máxima: 19°CTemperatura mínima: 12°CTemperatura máxima: 24°CTemperatura mínima: 10°CTemperatura máxima: 13°CTemperatura mínima: 11°CTemperatura máxima: 13°CTemperatura mínima: 11°CTemperatura máxima: 16°C