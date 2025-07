Shopping Central Park recebe campanha de doação de sangue nesta semana

Para participar da ação, é necessário o agendamento; chegada do inverno é um período que, tradicionalmente, registra baixo índice de doações

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, recebe, nesta semana, uma campanha de doação de sangue realizada pela ONG Amor se Doa.



Para não gerar aglomerações, é preciso respeitar o horário escolhido para doação.



REQUISITOS



São requisitos para a doação de sangue: idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos apenas acompanhados dos responsáveis); estar em boas condições de saúde; pesar mais de 50 kg; estar bem alimentado (evite alimentos gordurosos nas 4 horas anteriores); e apresentar documento oficial com foto.



O(a) doador(a) também não pode estar gripado ou com febre, nem ter feito tatuagem/piercing nos últimos 12 meses.



SERVIÇO



A ação acontece nesta quinta (3) e sexta-feira (4), das 10h às 15h, no piso subsolo.A ação “Um Gesto que Salva” vai destacar a importância do ato solidário e integra o “Junho Vermelho”, iniciativa que objetiva conscientizar a população sobre a importância das doações.A chegada do inverno é um período que, tradicionalmente, registra baixo índice de doações.Para participar da ação, é necessário o agendamento