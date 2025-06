Sarau ‘O Verso é Livro’ realiza oficina de escrita poética neste sábado em Cotia

Evento, aberto para todas as idades, será realizado na Associação de Moradores do Jardim Sandra (Estrada do Fischer's, n° 1552)

O Sarau ‘O Verso é Livro’ realiza, neste sábado (28), no Jardim Sandra, em Cotia, uma oficina de escrita poética feita pela dupla ‘Oz Poetas’.O evento, aberto para todas as idades, será realizado na Associação de Moradores do Jardim Sandra ((Estrada do Fischer's, n° 1552).Idealizado pelo artista Kauê Poeta e organizado pelo Coletivo Raiz, o projeto, contemplado pela PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), visa dar espaço de fala e escuta para artistas e público, vindo a ser, também, um ambiente de formação.Sarau O Verso é Livro28/06/2025 (sábado) a partir das 15hAssociação de Moradores do Jardim Sandra (Estrada do Fischer's, n° 1552), em Cotia-SPEvento aberto ao público e para todas as idades