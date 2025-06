Jardim Sandra recebe projeto de arte circense ‘O Picadeiro’ neste sábado (28)

Idealizado pelo mágico Kaique Henrique, projeto passou durante os 3 últimos meses por escolas municipais de Cotia; saiba mais

A Associação de Moradores do Jardim Sandra, em Cotia, vai sediar neste sábado (28) um evento para lá de especial.A partir das 9h, crianças, adultos e pessoas de todas as idades estão convidadas para participarem da apresentação do projeto ‘O Picadeiro’.A apresentação, gratuita e aberta ao público, reúne artes circenses, como palhaçaria e malabarismo.O projeto, idealizado pelo mágico Kaique Henrique e contemplado na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), foi desenvolvido nas escolas municipais de Cotia.Durante três meses de trabalho, as apresentações circenses alegraram as manhãs e tardes de alunos, professores e funcionários.Então, já anote aí na agenda para não perder esse espetáculo inédito que está prestes a se despedir da cidade.Projeto ‘O Picadeiro’28/06/2025 (sábado) a partir das 9hAssociação de Moradores do Jardim Sandra (Estrada do Fischer's, n° 1552), em Cotia-SPEvento aberto ao público e para todas as idades