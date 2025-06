GCMs de Cotia conquistam 4 medalhas no jiu-jitsu em competição no interior de SP

Na última semana aconteceu mais uma rodada de sucesso para os atletas de Cotia que disputam a XII Olimpíadas das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo, na cidade de Campinas.





Os quatro atletas cotianos do Jiu-Jitsu voltaram para a casa com medalhas, sendo três de prata e uma de ouro. A delegação cotiana esteve acompanhada pelo técnico GC Classe Especial Maurício Alves dos Santos.





No dia 7 de julho será a vez de seis GCMs de Cotia competirem por medalhas em Mountain Bike.



No Jiu-jitsu, o evento esportivo teve a participação de atletas de seis cidades paulistas. O GCM CE Cleano Pereira dos Santos, o GCM CE Gilvan Neres e o GCM 1ª Classe Alexandre Rodrigues Soares subiram no pódio depois de conquistarem a medalha de prata em suas modalidades, já a GCF 1ª Classe Adriana Cordeiro da Silva subiu no ponto mais alto do pódio depois da vitória na contra a atleta da cidade de Engenheiro Coelho.



O GCM CE Cleano lutou contra atletas das cidades de Carapicuíba, Taboão da Serra e de São Bernardo do Campo. Já o GCM 1º encarou atletas de São Paulo e de São José dos Campos, enquanto que o GCM CE Gilvan enfrentou atletas das cidades de Santos e de Indaiatuba.



“É um resultado muito exitoso que nos enche de orgulho. Quatro atletas, quatro medalhas. Parabéns a todos”, disse o treinador, GC Classe Especial Maurício Alves dos Santos. Guardas de Cotia seguem em disputa nas Olimpíadas das Guardas nas modalidades Mountain bike e futsal. O encerramento da competição será no dia 14 de julho.



O evento promove integração, intercâmbio e confraternização entre as GCMs de diversas cidades, incentiva a prática esportiva para melhoria do condicionamento físico e manutenção da saúde.