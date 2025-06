Vereadores de Cotia entram em recesso e sessões serão retomadas apenas em agosto

Última sessão deste semestre foi realizada nesta terça-feira (24); serão 42 dias de recesso

Foto: Câmara de Cotia

Os vereadores de Cotia entram em recesso parlamentar a partir da próxima terça-feira (1º). O recesso é previsto no Artigo 60 da Lei Orgânica do Município.





Desta forma, as sessões serão retomadas apenas no dia 5 de agosto – totalizando 42 dias, já que a última sessão do semestre foi realizada nesta terça-feira (24).

Além deste recesso de julho, os vereadores também têm direito as férias de fim de ano, que corresponde ao período de 15 de dezembro a 1º de fevereiro.A Câmara Municipal de Cotia informou que, apesar do recesso, o atendimento ao público continua de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e a partir das 9h nos gabinetes dos vereadores.