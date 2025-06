Quina de São João: Apostas feitas na lotérica Bacarat em Cotia são premiadas

Duas apostas faturaram juntas mais de R$ 12 mil; confira os números.

Na noite deste sábado (28) foi realizado o sorteio da Quina de São João 2025 e duas apostas feitas na Lotérica Bacarat, localizada dentro do Assaí Atacadista no Jardim Dinorah em Cotia foram premiadas com acerto de 4 dezenas.





Cada aposta faturou R$ 6.229,64 totalizando R$ 12.459,28 de premiação.





Os números do concurso 6760

sorteados foram: 35 - 19 - 20 - 34 - 12.





A Lotérica que é especialista em bolões ainda premiou duas apostas na Mega Sena no concurso 2881. Foram duas quadras, uma delas realizada via bolão.





O bolão garantiu R$ 5.876,58 aos apostadores. Já a aposta simples foi premiado em R$ 982.





A Lotérica Bacarat é referência em atendimento ágil, bolões organizados e uma atmosfera de pura sorte. Funciona de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 19h.





📍 Endereço: Av. Professor José Barreto, 1635 – Jardim Dinorah, dentro do Assaí Atacadista – Cotia/SP