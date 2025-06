Aqua Combat, Splash, Nordic Viking: veja valores das novas atrações do Animália Park

Espaço ao ar livre de 4.380 m² convida o visitante a experimentar o universo viking entre montanhas-russas, castelos e um cenário digno de sagas nórdicas

Foto: Divulgação

O Animália Park, em Cotia, ampliou sua proposta de entretenimento com a abertura da área Animália Aventura — um espaço ao ar livre de 4.380 m² que convida o visitante a experimentar o universo viking entre montanhas-russas, castelos e um cenário digno de sagas nórdicas.











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hapfun (@hapfunbr)

Portanto, cada visitante pagará o valor de R$ 180 para acessar todas as atrações. Conforme destacou o portal, ainda não há informações sobre pacotes e/ou combos.





Entre as novas atrações, destacam-se a Big Air Coaster, com seus giros radicais diante do castelo principal; a Cyber Hawk, que leva os aventureiros a mais de 19 metros de altura em manobras de cabeça para baixo; e a Splash, experiência aquática pensada para os dias mais quentes.Com ambientação inspirada em elementos da natureza, o parque propõe uma imersão entre fantasia e adrenalinaO Portal Hapfun divulgou, nesta sexta-feira (27), em sua página do Instagram, uma imagem com os valores de cada atração do Animália. Confira abaixo:-Aqua Combat: R$40-Big Air (montanha-russa / spinning): R$20-Big Air 360 (roda de hamster): R$40-Cyclone (montanha-russa no castelo): R$20-Cyber Hawk (cataclisma): R$20-Splash: R$20-Nordic Viking (barco pirata): R$20