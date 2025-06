Professor Marcão tem título de cidadão cotiano rejeitado e se pronuncia: “É uma pena”

Celso Itiki estava ausente

Eduardo Nascimento não votou

Felipe Variedade se absteve

Hernane não votou

Luisão Tinoco se absteve

Serginho se absteve

Yago se absteve

Os demais vereadores votaram a favor, mas não houve quórum para que a homenagem fosse concedida.Marcão foi secretário de Educação de Cotia durante os dois mandatos do então prefeito Quinzinho Pedroso, de 2000 a 2008.Sempre atuante na Educação, ele participou ativamente do movimento estudantil, sendo presidente da UESTI (União Estudantil Independente).De 1992 a 1994, coordenou o curso noturno de uma escola estadual de Cotia. Além disso, participou da coordenação da Campanha Contra a Fome, do Betinho.Marcão organizou o Projeto ‘Conhecendo Cotia’, no qual alunos percorriam sítios históricos da cidade. Dessa vivência, nasceu seu primeiro livro, ‘Memória & Imagem’. Depois, lançou o segundo, intitulado ‘Hospital de Cotia: um símbolo’.