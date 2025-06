Prefeitura de Cotia instala alojamento provisório para pessoas em situação de rua

Espaço fica na região central da cidade e tem capacidade para até 30 pessoas; saiba mais

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia

A partir das 18h desta sexta-feira (13) começa a funcionar um alojamento provisório para pessoas em situação de rua na região central de Cotia. O espaço foi adaptado em um depósito da Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias (SDSP), atrás do Terminal Metropolitano, e vai funcionar enquanto perdurar as noites e madrugadas frias dos próximos meses.

explicou Silvio Cabral, titular da SDSP.No alojamento, os acolhidos vão jantar, vão poder tomar banho, trocar de roupa e dormir. De manhã, tomarão o café e sairão do abrigo até as 8h. O espaço tem capacidade para atender até 30 pessoas. A Guarda Civil Municipal vai reforçar a segurança no local e, por meio de uma parceria com a Secretaria de Saúde, um profissional de enfermagem também permanecerá à disposição. O Fundo Social de Cotia fez a doação de cobertores, itens de higiene pessoal, colchões, roupas e lençóis para o alojamento.De acordo com a SDSP, as abordagens diurnas e noturnas continuam nos pontos com pessoas em situação de rua, com oferta de acolhimento e atendimento no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), além do Centro Dia e Pernoite na Casa Refúgio. Todas as iniciativas visam ampliar a rede de atendimento às pessoas em situação de rua que vivem em condições fragilizadas buscando proporcionar condições adequadas para ressocialização e dignidade destes indivíduos.