Polícia fecha canil clandestino e encontra corpos de cães enterrados em Carapicuíba

Animais, da raça Pastor de Shetland, eram comercializados pela internet; proprietário foi preso e multado

Imagem: Balanço Geral





A Polícia Civil fechou um canil clandestino em Carapicuíba após uma denúncia de maus-tratos, nesta quinta-feira (26). No local, os policiais encontraram dezenas de cachorros, entre eles, diversos filhotes. Os animais, da raça Pastor de Shetland, eram vendidos pela internet. As informações são do Balanço Geral, da Record TV.



Conforme mostrou a reportagem, no fundo do terreno os policiais encontraram um cemitério clandestino. Cinco corpos de cães foram desenterrados. As ossadas serão analisadas por uma equipe da USP.



A vigilância sanitária aplicou multas por uso de medicamentos vencidos e descarte inadequado. Os cães resgatados foram levados ao Instituto Caramelo, onde recebem cuidados antes de serem colocados para adoção.



O dono do canil clandestino foi preso em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais e contaminação do solo, devido aos corpos dos animais enterrados. Ela negou os crimes.









No local, os animais eram mantidos em condições precárias. Os agentes ainda encontraram medicamentos vencidos e seringas usadas, além de muitos indícios de negligência. Agulhas contaminadas foram localizadas expostas pelos cômodos do imóvel.