Novo salário-mínimo paulista entra em vigor; veja quem tem direito

Piso é 18,8% superior ao salário-mínimo nacional; valor contempla 76 categorias profissionais

O novo salário-mínimo paulista começa a valer nesta terça-feira (1) no estado de São Paulo. O valor passou a ser de R$ 1.804, de acordo com a nova Lei nº 18.153/2025, sancionada no começo de junho.

O piso é 18,8% superior ao salário-mínimo nacional, de R$ 1.518. Isso representa um aumento de 10% em relação ao valor anterior, de R$ 1.640, assegurando ganho real de aproximadamente 5% acima da inflação. Esta é a terceira vez consecutiva que o reajuste supera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).O valor contempla 76 categorias profissionais (veja lista abaixo).O projeto foi aprovado pelos deputados em duas sessões extraordinárias realizadas no dia 13 de maio.Trabalhadores domésticosCuidadores de idososServentesTrabalhadores agropecuários e florestaisPescadoresContínuosMensageirosTrabalhadores de serviços de limpeza e conservaçãoTrabalhadores de serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicosAuxiliares de serviços gerais de escritórioEmpregados não especializados do comércio, da indústria e de serviços administrativosCuminsBarboysLavadeirosAscensoristasMotoboysTrabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiaisTrabalhadores não especializados de minas e pedreirasOperadores de máquinas e implementos agrícolas e florestaisOperadores de máquinas da construção civilOperadores de máquinas de mineraçãoOperadores de máquinas de cortar e lavrar madeiraClassificadores de correspondência e carteirosTintureirosBarbeirosCabeleireirosManicures e pedicuresDedetizadoresVendedoresTrabalhadores de costuraEstofadoresPedreirosTrabalhadores de preparação de alimentos e bebidasTrabalhadores de fabricação e confecção de papel e papelãoTrabalhadores em serviços de proteção e segurança pessoal e patrimonialTrabalhadores de serviços de turismo e hospedagemGarçonsCobradores de transportes coletivosBarmenPintoresEncanadoresSoldadoresChapeadoresMontadores de estruturas metálicasVidreirosCeramistasFiandeirosTecelõesTingidoresTrabalhadores de curtimentoJoalheirosOurivesOperadores de máquinas de escritórioDatilógrafosDigitadoresTelefonistasOperadores de telefone e de telemarketingAtendentes e comissários de serviços de transporte de passageirosTrabalhadores de redes de energia e de telecomunicaçõesMestres e contramestresMarceneirosTrabalhadores em usinagem de metaisAjustadores mecânicoMontadores de máquinasOperadores de instalações de processamento químicoSupervisores de produção e manutenção industrialAdministradores agropecuários e florestaisTrabalhadores de serviços de higiene e saúdeChefes de serviços de transportes e de comunicaçõesSupervisores de compras e de vendasAgentes técnicos em vendasRepresentantes comerciaisOperadores de estação de rádioOperadores de estação de televisãoOperadores de equipamentos de sonorizaçãoOperadores de projeção cinematográfica