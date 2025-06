Motorista morre carbonizado após acidente entre carretas no Rodoanel

Colisão ocorreu no trecho de Embu das Artes

Foto: Artesp

Um motorista de uma carreta que transportava madeira morreu carbonizado na madrugada desta quarta-feira (25) na Rodoanel Mario Covas, em Embu das Artes, após se envolver em um acidente com outra carreta na altura do km 35.



O motorista da outra carreta não sofreu ferimentos.



O corpo da vítima foi removido pela manhã.

Segundo a concessionária responsável pelo trecho, o motorista trafegava pela rodovia no sentido interno sobre faixa três de rolamento, quando outra carreta, que trafegava no mesmo sentido, colidiu em sua traseira.Ainda de acordo com a concessionária, após a colisão, a carreta que sofreu o impacto da batida entrou em chamas. O corpo do motorista foi encontrado carbonizado pelos Bombeiros.