Câmara de Cotia aprova LDO 2026 com orçamento estimado em R$ 1,8 bilhão

Projeto foi aprovado por unanimidade durante a última sessão do 1º semestre

Foto: Câmara de Cotia





Por unanimidade, os vereadores de Cotia aprovaram o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026. A sessão ocorreu na manhã de terça-feira (24). O projeto de lei aprovado agora vai para a sanção do prefeito Welington Formiga (PDT).

O projeto define como a prefeitura vai usar os recursos da cidade, estimados em R$ 1,8 bilhão, valor recorde para o município.A LDO é a lei que estabelece as metas e prioridades da administração municipal e fixa as diretrizes da política fiscal na busca de uma dívida pública sustentável, assim como define os limites dos orçamentos fiscal e da seguridade social, assim como dos investimentos das empresas estatais, além das alterações da legislação tributária do município.A Câmara realizou a última sessão do período legislativo do primeiro semestre de 2025 na terça (25) e entra em recesso até o dia quatro de agosto.