Marcha para Jesus de Cotia acontece neste sábado com show de Theo Rubia e outras atrações

Evento trará grandes nomes da música gospel; estrutura estará montada no recinto em frente à Prefeitura

Cantor Theo Rubia. Foto: Divulgação

A 26ª edição da Marcha para Jesus de Cotia acontece neste sábado (28). O evento, que faz parte do calendário oficial da cidade, terá grandes nomes da música gospel e contará com um show do cantor Theo Rubia na estrutura que estará montada no recinto em frente à Prefeitura.

A concentração da marcha será no Complexo Esportivo do Atalaia, ao lado da UPA, de onde os participantes marcharão, a partir das 13h, pelas ruas da região central até o recinto em frente à Prefeitura. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Pastores e Líderes Evangélicos (ABRAPLE) e conta com o apoio da Prefeitura.Além da apresentação principal, com o cantor e compositor Theo Rubia, a Marcha para Jesus de Cotia terá shows com: DJ MP7, Esther Marcos, Pamela Rodrigues, Juliana Alves, Daniel, MC DJ Loi, Banda Iedes, Levita Soul, Isabella D’Paula, Acrilic, Manoe & Ákila, Anderson Novais e Filhos Sóbrios. Participações especiais do Apóstolo Ildinon Barbosa, Pastor Fabrício Leiva e a atração Robô Led Fumaça.