Caso Larissa Manuela: padrasto confessa ter matado a criança em Barueri

Diego Sanches confessou o assassinato da enteada de 10 anos, morta com 16 facadas, no dia 12 de junho

Foto: Reprodução

O padrasto de Larissa Manuela, Diego Sanches, confessou o assassinato da enteada de 10 anos, morta com 16 facadas no dia 12 de junho, dentro de casa, em Barueri.





RELEMBRE O CASO









A informação foi confirmada pelo delegado titular Dr Dalmir de Magalhães, que afirmou que Diego admitiu o crime após a apresentação de novas evidências da Polícia Civil.Em entrevista coletiva, o pai da vítima, Cícero Regivan de Lucena, comentou que foi informado da notícia pela polícia e que não sabe qual será a própria reação ao encontrar Diego. Além disso, ele cobrou um posicionamento da mãe da criança sobre a confissão do padrasto.Diego era um dos principais suspeitos desde o início das investigações. Imagens de câmeras de segurança mostraram um homem com sandálias semelhantes às do padrasto circulando próximo ao local do crime. Além disso, a polícia encontrou um bilhete em que ele pedia perdão à mãe da criança.Apesar da solicitação de prisão temporária feita pela Polícia Civil de São Paulo, a detenção não foi realizada na noite de terça-feira (17), devido à ausência de um juiz disponível para analisar e assinar o pedido.Larissa Manuela Santos de Lucena, de 10 anos, foi encontrada morta pela mãe dentro de casa na tarde do dia 12 de junho, em Barueri.A menina foi localizada com perfurações de faca no pescoço e tórax. De acordo com boletim de ocorrência, a vítima passou o dia sozinha e foi encontrada morta por volta das 17h, dentro de casa, no Jardim Tupã. A menina morava com o irmão mais velho, de 19 anos, que estava em viagem para Sorocaba, e com a mãe, que tinha saído para o trabalho.Ao chegar em casa, a mulher encontrou a filha caída ao lado da cama, com diversos ferimentos por faca no pescoço e tórax. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência no local.O caso foi registrado como homicídio e é investigado pelo 1° DP.