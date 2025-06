Terminam hoje (20) as inscrições para processo seletivo com vagas na Educação de Cotia

Ao todo, são 68 vagas para auxiliares de classe e professores da educação básica I e II

As inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de auxiliares de classe e professores da educação básica I e II terminam às 17h desta sexta-feira, em Cotia.



Ao todo, são 68 vagas.



Seleção e Convocação



A seleção será realizada por meio de análise de títulos e comprovação de experiência profissional, sem aplicação de provas. A classificação obedecerá a critérios objetivos detalhados no edital [veja o link abaixo], e os candidatos aprovados formarão cadastro de reserva, podendo ser convocados de acordo com a necessidade da administração municipal.



Será assegurado o percentual de 5% das vagas a candidatos com deficiência, além de reserva de vagas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas e quilombolas, conforme previsto em lei.



Links de inscrição:



Auxiliar de Classe:

Professor PEB I:

Professor PEB II:



Auxiliar de Classe: https://forms.gle/BSMZxPi5pvyd4zGz8
Professor PEB I: https://forms.gle/hFg8sgNQGhshWzhMA
Professor PEB II: https://forms.gle/VLTK7WSNwCz1TH5k9
Confira o edital completo em: https://cotia.sp.gov.br/processo-seletivo-para-contratacao-de-auxiliares-de-classe-e-professores-da-secretaria-de-educacao/

