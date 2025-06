Pedestre morre ao ser atropelado na Rodovia Castello Branco nesta sexta-feira (20)

Acidente foi registrado no quilômetro 48, em Araçariguama

Foto: Artesp

Um pedestre morreu ao ser atropelado na Rodovia Castello Branco, em Araçariguama, na manhã desta sexta-feira (20). O acidente foi registrado no quilômetro 48.

Segundo informações da concessionária que administra o trecho, o pedestre adentrou repentinamente a rodovia. O motorista que trafegava pela faixa 1 não conseguiu desviar o veículo em tempo e acabou o atropelando.Ainda de acordo com a concessionária, outro veículo, que seguia logo atrás, acabou colidindo na traseira do primeiro carro. Os ocupantes dos automóveis envolvidos no acidente não ficam feridos.Até a publicação desta reportagem, a ocorrência seguia em andamento.