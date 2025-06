Caminhoneiro é preso com mais de 3 toneladas de maconha na Raposo Tavares, em Cotia

Ao ser abordado, condutor revelou que havia sido contratado para transportar a carga, mas não sabia qual era o conteúdo

Foto: SSP

Um caminhoneiro foi preso, no último sábado (21), transportando uma carga com mais de três toneladas de maconha. O flagrante aconteceu na rodovia Raposo Tavares, em Cotia, durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Federal.

Os policiais realizavam fiscalização na região, quando desconfiaram de um caminhão que trafegava de forma perigosa. As equipes realizaram a abordagem e o condutor revelou que havia sido contratado para transportar a carga, mas não sabia qual era o conteúdo.Durante as buscas no veículo, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que totalizaram mais de 3,3 toneladas. As substâncias ilícitas, o caminhão e um celular foram encaminhados à perícia.O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Campinas, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.