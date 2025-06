Frio em Cotia: quais ações a prefeitura têm realizado com a população de rua?

Ações contam com a parceria de instituições voluntárias que atuam na cidade; nessa quarta, um homem em situação de rua foi encontrado morto na rua Bem-Te-Vi

Por conta da chegada das noites mais frias, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias (SDSP) de Cotia disse que intensificou o serviço de abordagem a pessoas em situação de rua. De acordo com a secretaria, em maio deste ano foram realizadas 37 abordagens, dessas, 14 pessoas aceitaram atendimento e foram levadas para a Casa Refúgio.





MORTE DE MORADOR DE RUA





Uma pessoa em situação de rua foi encontrada sem vida na manhã desta quarta-feira (11) na rua Bem-Te-Vi, no bairro Jardim Dinorah, em Cotia. O corpo ficou isolado em uma praça em frente à pista de skate do Jardim Nova Coimbra. O prefeito Welington Formiga e o secretário de Desenvolvimento Social e Periferias, Silvio Cabral, estiveram no local.



Uma pessoa em situação de rua foi encontrada sem vida na manhã desta quarta-feira (11) na rua Bem-Te-Vi, no bairro Jardim Dinorah, em Cotia. O corpo ficou isolado em uma praça em frente à pista de skate do Jardim Nova Coimbra. O prefeito Welington Formiga e o secretário de Desenvolvimento Social e Periferias, Silvio Cabral, estiveram no local.

Em nota, a prefeitura de Cotia informou que o corpo foi removido para o IML do município, onde serão feitos os exames para constatar a causa da morte. Segundo a prefeitura, o homem sofria com dependência química e, inclusive, chegou a ser abordado por volta das 22h desta terça-feira (10) pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias. "Ele se recusou a ser levado para a Casa Abrigo e, diante disso, recebeu um cobertor", afirmou a prefeitura.



"A Prefeitura de Cotia lamenta profundamente esta ocorrência e informa que tem intensificado os trabalhos de abordagens a pessoas em situação de rua e que, de maio até o momento, foram realizadas 50 abordagens com 17 aceites para a Casa Abrigo, onde são acolhidos com banho, roupa limpa, alimentação e pernoite", concluiu a nota.



Campanha do Agasalho ‘Cotia coberta de amor’



O Fundo Social de Cotia, com o apoio da Prefeitura, segue com a campanha do Agasalho ‘Cotia coberta de amor’. Caixas de coleta estão espalhadas por prédios públicos e empresas parceiras para que a população possa deixar a sua doação. Estão sendo arrecadadas roupas de frio em bom estado de conservação, calçados, meias, luvas, toucas e cobertores. É importante que tudo esteja limpo e pronto para uso imediato.



Empresários e comerciantes que desejarem fazer grandes doações podem entrar em contato com o Fundo Social (



Postos de arrecadação:

Fundo Social de Cotia: av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347, Jd. Nomura

Centro Administrativo de Cotia (CAC): rua Jorge Caixe 306 A, Portão

Centro Integrado Tributário (CIT) Cotia: av. Benedito Isaac Pires, 35, Pq. Dom Henrique

Ginásio de Esportes de Cotia: rua Ouro, s/nº, ao lado do Mercado Municipal

Vivenda Camarão: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, Lajeadinho

Agências da Caixa Econômica: Cotia av. Nossa Senhora de Fátima, 500 | Nova Cotia Av. Antônio Mathias de Camargo, 512, centro | Granja Viana rua José Lopes Vigara, 200, Jd. da Glória

Poupa Shopping: av. Nossa Senhora de Fátima, 833, Vila Monte Serrat



Na primeira semana de junho, segundo a pasta, foram 12 abordagens com três remoções,As ações contam com a parceria de instituições voluntárias que atuam na cidade e, por conta do frio mais intenso, também intensificaram as suas ações com doações e encaminhamentos.O titular da SDSP, Silvio Cabral, afirmou que ações seguirão intensificadas para garantir proteção social às pessoas em situação de rua.disse Cabral.De acordo com a SDSP, quando a pessoa não aceita atendimento, a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) disponibiliza a cota gratuita que o restaurante Bom Prato oferece às pessoas em situação de rua. Outra oferta é o requerimento de gratuidade de tarifa de transporte e emissão de documentos pessoais, entre outros serviços públicos, para que a pessoa consiga retornar às suas famílias ou rede de apoio.