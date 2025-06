Amor entre animais: o que os casais do Animália Park revelam sobre vínculo e convivência

Casal de onças do Animália. Foto: Divulgação

Outro exemplo vem das ariranhas, que vivem em grupos familiares estáveis. Casais dessa espécie dividem tarefas como caça, patrulha do território e cuidado com os filhotes, demonstrando laços duradouros e cooperação intensa.



A convivência entre pares também pode ser vista entre os sauins-de-coleira, que mantêm contato físico constante, trocas de vocalizações e grooming — comportamento em que limpam e organizam a pelagem um do outro.



No caso das lontras, os vínculos são temporários, mas envolvem grande interação durante o período reprodutivo, com brincadeiras na água e movimentos sincronizados.

Já entre os lêmures, há casais que demonstram ciúmes e afeto em relações curiosas e bastante expressivas.



O bem-estar desses casais é acompanhado de perto pelas equipes do Animália, que monitoram não apenas os aspectos físicos dos animais, mas também seu comportamento social e emocional.



Os recintos são adaptados para permitir tanto a convivência quanto o afastamento, respeitando a dinâmica natural de cada espécie. Estímulos como construção de ninhos, exploração de objetos e brincadeiras simuladas ajudam a reforçar os vínculos e promover interações saudáveis.

A fidelidade também se manifesta entre os grous, que, mesmo fora da época reprodutiva, seguem interagindo com gestos de afeto e danças sincronizadas, reforçando laços que podem durar por toda a vida.Outras espécies surpreendem pelo colorido e comportamento durante o namoro. É o caso dos guarás, que exibem plumagem mais vibrante na temporada reprodutiva, oferecem gravetos como presente para o ninho e permanecem próximos em movimentos harmonizados.Entre os flamingos, a dança em grupo é o primeiro passo para a formação dos pares sazonais, com coreografias coletivas e trocas de gestos entre os casais. Já entre os tucanos, araçaris e psitacídeos como araras e papagaios, o vínculo é reforçado por comportamentos de cuidado mútuo, como a troca de alimento pelo bico e o alisamento das penas do parceiro.Entre os mamíferos, embora a monogamia seja mais rara, algumas histórias de convivência também merecem destaque. As onças-pintadas Rudá e Clô compartilham o mesmo recinto, comportamento pouco comum entre indivíduos dessa espécie, que costumam ser solitários., destaca Diego Cecilio, coordenador de Condicionamento Animal do Animalia Park.