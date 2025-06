1ª onda de frio do inverno em Cotia terá pico de 5°C e deve durar toda a semana

Confira como fica a previsão do tempo para a semana

Foto: Agência Brasil

A primeira onda de frio deste inverno de 2025 na cidade de Cotia e nos demais municípios da Grande SP começa a chegar na tarde desta segunda-feira (23) e vai fazer as temperaturas despencarem em todo o estado.

Segundo os meteorologistas da Climatempo, o pico do frio na cidade será na noite de quarta-feira (25), quando os termômetros podem chegar a 5°C.A passagem de uma frente fria na região trará pancadas fortes de chuva com rajadas de vento de até 90 km/h na tarde desta segunda-feira (23).Com isso, a temperatura à noite já deve cair para 16°C nesta segunda, diminuindo ainda mais na noite de terça (24), quando os termômetros baterão a casa dos 7°C.O frio deve permanecer até quinta (26), quando as temperaturas voltam a subir durante o dia, mas as noites geladas só irão embora na sexta (27).Segunda-feira (23) - 16ºC / 23ºCTerça-feira (24) - 7ºC / 16ºCQuarta-feira (25) - 5ºC / 17ºCQuinta-feira (26) - 10ºC / 24ºCSexta-feira (27) - 15ºC / 21ºC