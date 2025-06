Adolescentes são apreendidos com quase R$ 3 mil em roupas furtadas de shopping

Após o registro da ocorrência, os dois foram liberados sob a responsabilidade de suas mães

Foto: PMSP

A Polícia Militar (PM) apreendeu dois adolescentes que furtaram uma loja de roupas dentro de um shopping em Pinheiros, na Zona Oeste da Capital, na tarde dessa quarta-feira (18).

Segundo a PM, a dupla seguia pelo bairro Pinheiros junto com outro indivíduo. Quando perceberam que uma viatura estava próxima, os adolescentes e o comparsa abandonaram uma sacola cheia de roupas que carregavam e começaram a correr. Os dois foram detidos em seguida e o outro indivíduo não foi localizado.De acordo com a PM, os menores confessaram o furto das roupas dentro do shopping e foram conduzidos ao 14º Distrito Policial.Durante a abordagem, a PM recuperou oito peças de vestuário, entre jaquetas, camisas e meias, avaliadas em cerca de R$ 2,8 mil.Após o registro da ocorrência, os adolescentes foram liberados sob a responsabilidade de suas mães. Já a mercadoria apreendida, foi devolvida para uma representante da loja.