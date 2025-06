Inverno começa hoje (20), com 1ª onda de frio prevista para os próximos dias na região

Novos recordes de frios devem ser registrados a partir da passagem da primeira onda; em Cotia, as temperaturas começam a cair a partir de terça (24)

Foto: Agência Brasil

O inverno começa oficialmente às 23h42 desta sexta-feira (20) e a primeira onda de frio, de acordo com os meteorologistas, deve atingir cidades da região já nos próximos dias, que marcam o fim do mês de junho.

Segundo a previsão, novos recordes de frios devem ser registrados a partir da passagem da primeira onda e os dias mais gelados serão mais distribuídos ao longo da estação, e não ficarão apenas concentrados em um único mês.Em Cotia, as temperaturas começam a cair a partir de terça (24), e principalmente na quarta (25), com mínimas de 7ºC e 6ºC respectivamente. As máximas não devem passar de 19ºC.Sexta: entre 13ºC e 25ºC;Sábado: entre 14ºC e 21ºC;Domingo: entre 14ºC e 24ºC;Segunda-feira: entre 15ºC e 24ºC;Terça-feira: entre 7ºC e 15ºC.Quarta-feira: entre 6ºC e 19ºC