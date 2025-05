Vítima é baleada no ombro e nas costas durante roubo de carro em estrada de Cotia

Crime ocorreu na noite da última sexta-feira (2); ninguém foi preso

Caso foi registrado no 2º DP de Cotia. Foto: Google Street Views

Um homem, de 52 anos, foi baleado no ombro e nas costas durante um roubo na estrada Fernando Nobre, em Cotia.

O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (2).Até o momento, ninguém foi preso.Policiais militares foram acionados para atenderem uma ocorrência com vítima baleada na estrada Fernando Nobre.Ao chegarem no local, os PMs avistaram o homem caído com ferimentos de bala no corpo. Ele estava consciente, porém, bastante nervoso, segundo narraram os PMs.Segundo a ocorrência, os criminosos chegaram em um veículo e o abordaram. A vítima estava em seu automóvel e tentou fugir. Nisso, foi atingida por dois disparos, um no ombro esquerdo e outro nas costas. Ela teve o veículo roubado.O homem foi socorrido até o Hospital Regional de Cotia, onde precisou passar por cirurgia, devido aos ferimentos.Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.O caso foi registrado no 2º DP de Cotia, na Granja Viana.