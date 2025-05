Kart Terapia: Cotia abre inscrições para a 2ª edição do projeto

Serão atendidas até 120 pessoas inscritas por dia; evento ocorre nesta sexta (9) e neste sábado (10); veja como realizar a inscrição

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia abriu as inscrições para a segunda edição do projeto Kart Terapia, que será realizado nesta sexta (9) e neste sábado (10), nos períodos da manhã e da tarde, em frente ao Paço Municipal.

Serão atendidas até 120 pessoas inscritas por dia e as inscriçõesO evento acontece por meio de uma parceria entre a Administração Municipal, através das Secretarias de Turismo e da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social, e o piloto Gene Fireball, idealizador e realizador do projeto.A programação do Kart Terapia é destinada a crianças e adolescentes neurodivergentes e PCDs (Pessoas com Deficiência) e percorre diversas cidades proporcionando vivência em karts de corrida com o objetivo de oferecer diversão e experiências para crianças e adolescentes, com idade a partir de 5 anos, que pesem no máximo 90 kg.No dia da Kart Terapia é preciso estar usando tênis e roupas leves. Quem tiver cabelos médios e longos precisará estar com eles presos.destacou Solange Aroeira, secretária da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social de Cotia.Os participantes serão obrigados a utilizar equipamento de segurança individual (capacete), farão uma sessão prática de kart com suporte profissional e viverão momentos de integração e reflexão terapêutica. Não é necessário ter experiência com kart e a participação será organizada por ordem de chegada com a distribuição de senhas no local. Serão distribuídas senhas exclusivamente para inscritos e referente ao período escolhido no momento da inscrição (manhã ou tarde).Serviço2ª edição do Projeto Kart TerapiaDias: 9 (sexta-feira) e 10 de maio (sábado) de 2025)Horários: das 8h às 12h (manhã) e das 13h às 16h (tarde)Local: Recinto em frente à Prefeitura de CotiaEndereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347, Jd. NomuraPúblico: Crianças e adolescentes (idade mínima 5 anos) – PCD e neurodivergenteInscrições: