Vias da Granja Viana serão interditadas para receber evento de corrida de rua neste domingo

Os motoristas serão orientados a utilizarem desvios por meio de faixas que estarão afixadas no entorno do evento

Foto: Divulgação

evento de corrida Track & Field Experience Circuito Granja Viana. A interdição das vias acontecerá entre as 5h30 e às 8h30. Os motoristas que trafegarem pela região da Granja Viana, neste domingo (1º), devem ficar atentos ao viário por conta doA interdição das vias acontecerá entre as 5h30 e às 8h30.

No início da avenida São Camilo o fluxo estará liberado até as 6h apenas para os veículos dos atletas com apresentação do número de peito para que possam acessar as seguintes vias: Rua Perdigão, Rua Nova Amazonas e Nova América que estarão interditadas para o fluxo de veículos.A rotatória da rua José Félix de Oliveira com a Avenida São Camilo será liberada uma via para descer sentido José Félix ou sentido Aldeia de Carapicuíba. Os motoristas serão orientados a utilizarem desvios por meio de faixas que estarão afixadas no entorno do evento.De acordo com os organizadores do evento, os atletas percorrerão a Avenida São Camilo e a Estrada Zurique, na Granja Viana, com circuitos de 5km e 10km. Faixas de interdição já estão alocadas para aviso.Vias interditadas: Avenida São Camilo do início (na altura da G3I imobiliária até a rotatória no cruzamento com a rua José Felix de Oliveira); Estrada Zurique;Informações sobre o evento: 11 95029-0624