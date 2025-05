Colinas do Sol realiza abertura de vendas do mais novo residencial em Cotia

Lançamento será neste sábado (31), às 8h, na Avenida Dr. Odair Pacheco Pedroso, 2021, em frente ao CT do São Paulo; saiba mais

Durante o evento de abertura de vendas, os interessados poderão conhecer de perto todas as vantagens e diferenciais do residencial, bem como realizar visitas guiadas aos lotes disponíveis.



A equipe de vendas da Colinas do Sol estará à disposição para apresentar as opções de financiamento e condições especiais de pagamento, garantindo uma experiência completa e facilitada para os compradores.

Residencial Colinas do Sol está localizado em frente ao CT do São Paulo

“O lançamento será um evento imperdível para quem busca investir com segurança ou realizar o sonho da casa própria em um dos melhores bairros de Cotia”, diz o empreendimento em texto divulgado.



SERVIÇO



Abertura de vendas Colinas do Sol

Data: 31 de maio de 2025

Horário: A partir das 8h

Local: Avenida Dr. Odair Pacheco Pedroso, 2021 – Cotia/SP

Para mais informações entre em contato pelo WhatsApp: (11) 99778-6322

Siga também nosso Instagram oficial: @loteamentocolinasdosol

O Colinas do Sol, empreendimento localizado no bairro Colinas, em Cotia, realizará, neste sábado (31), a abertura de vendas do mais novo residencial na cidade, que vem com a proposta de oferecer conforto, segurança e contato com a natureza, sem abrir mão da praticidade e da mobilidade urbana.Em um endereço estratégico, próximo a comércios, escolas, serviços e com fácil acesso às principais vias da região, o residencial é ideal para quem busca tranquilidade e valorização.