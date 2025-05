Vacina contra a gripe é liberada para toda população em Cotia

A Secretaria de Saúde de Cotia liberou a vacina contra a gripe para toda a população com idade a partir de seis meses. As doses estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e serão aplicadas até findarem os estoques do imunizante.





A campanha de vacinação começou no fim do mês de março e, desde então, estavam sendo vacinadas apenas as pessoas que fazem parte do público prioritário (com maior risco de agravamento da doença).



Para receber a vacina, é preciso ir a uma UBS com documento oficial com CPF - ou cartão do SUS - e o cartão de vacina. No caso das crianças, a caderneta de vacinação é obrigatória.





As UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Saúde esclareceu, no entanto, que o horário de vacinação pode sofrer alguma alteração a depender da disponibilidade de doses.



A Secretaria de Saúde reforçou que a liberação da vacina contra a influenza para a população em geral é feita com as doses remanescentes da campanha nacional lançada para o público-alvo.